«Плазма не спасла»: COVID-19 унес жизнь еще одного волгоградского медика

Фото со странички Виктории Лысенко - дочери Ирины Старушик.

«Ирины сегодня не стало» - печальную новость сообщила «КП-Волгоград» Софья Полтавская - знакомая семьи Ирины Старушик – медика, для которой неделю волгоградцы собирали антиковидную плазму.

Напомним, Ирина работала в медсанчасти на заводе «Баррикады». Пару недель назад она почувствовала, что заболела. Обратилась к врачам, лечилась амбулаторно. Но десять дней назад ее состояние стало ухудшаться. КТ показало двухсторонне воспаление легких и женщину госпитализировали в инфекционный госпиталь, который развернут на базе больницы №4. Лекарства не помогали. И тогда дочь медика – Виктория Лысенко - обратилась к волгоградцам с криком о помощи – «Дорогие мои, очень нужна антиковидная плазма!». И , надо сказать, люди сразу же откликнулись, плазму сдали. Но улучшений не наступило.

«У мамы поражение легких уже составляет 96%. Люди, я уже не прошу вас, я умоляю, если есть близкие и знакомые, которые переболели коронавирусом, сдайте, пожалуйста, еще плазму», - вновь обратилась к волгоградцам дочь Ирины Старушик.

«К выходным ее состояние резко ухудшилось. Но в субботу и воскресенье центр переливания крови не работал. Сегодня утром люди отписывались, что сдали еще кровь для Ирины, но ей она уже не поможет…, - говорит София. – Вы знаете, в этот горестный момент для меня стал лучиком света тот факт, что в Волгограде столько неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. Надеюсь, эта собранная людьми антиковидная плазма все же спасет чью-то жизнь».