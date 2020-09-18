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Помогите: волгоградка ищет антиковидную плазму для спасения матери

У женщины на 50 процентов поражены легкие
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото со странички Виктории Лысенко.

Фото со странички Виктории Лысенко.

Сегодня антиковидная плазма является практически самым действенным лекарством против коронавируса. Это подтверждают и ученые, и медики. Поэтому, когда матери волгоградки Виктория Лысенко поставили страшный диагноз - COVID-19, она опубликовала крик о помощи в соцсетях.

«Дорогие мои, очень нужна ваша помощь! Позвонил врач и сообщил, что нужна плазма крови от людей, которые уже переболели коронавирусом. Возраст, группа крови не имеет значения. Молю вас о помощи!», - обращается к волгоградцам девушка.

Ее мать – 51-летняя Ирина Старушик работает санитаркой в санчасти на волгоградском заводе. Сейчас женщина находится в реанимации в больнице №4, и у нее уже на 50% поражены легкие. Состояние тяжелое, счет идет на минуты.

Что печально, женщина с первых дней, как почувствовала признаки болезни, добивалась медпомощи. Но по словам дочери, медики успокаивали и не предлагали госпитализацию. Только сделав КТ в частной клинике, у волгоградки выявили двухстороннее воспаление легких. Теперь ее пытаются спасти всеми силами.

Если вы переболели коронавирусом и имеете антитела к новой инфекции, можете сдать кровь для Ирины Ивановны Старушик в «Центре передивания крови» на Голубинской, 9-а.