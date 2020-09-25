Был пьян и под наркотиками: виновника смертельного ДТП под Волгоградом будут судить

Водитель "пятнашки" вылетел на встречную полосу и врезался лоб в лоб с легковушкой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткую аварию, которая произошла в ночь с 16 на 17 июля 2020-го, жители Палласовки Волгоградской области до сих пор вспоминают с болью в сердце. После столкновения «пятнашки» и «ВАЗ-21099» три человека оказались с тяжелыми травмами в больнице, а 15-летняя девушка скончалась, едва ее довезли до больницы. Она была на пассажирском сидении «девяносто девятой», и именно в ее сторону пришелся основной удар. По факту смертельного ДТП полицейские сразу организовали расследование, и выяснилось, что виновник аварии – 28-летний водитель «ВАЗ-21150» был под воздействием не только алкоголя, но и в состоянии наркотического опьянения.

Сегодня следователи Палласовского отдела СУ СК по региону собрали все факты и улики, доказывающие вину молодого мужчины.

- В ту ночь мужчина сел пьяным за руль и стал разъезжать по улицам Палласовки. На одном из перекрестков он на высокой скорости выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. По его вине 15-летняя девочка

скончалась в больнице от травмы грудной клетки и разрыва аорты, - сообщают в СУ СК по региону.

Водителя будут судить по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Материалы дела передали в прокуратуру.