Жуткая авария в Палласовке: трое в больнице, 15-летняя девочка погибла

17 Июль 2020 2020-07-17T10:11:22+03:00

Водитель "пятнашки" вылетел на встречную полосу и протаранил легковушку с молодыми людьми. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Жуткая авария произошла ночью 17 июля в городе Палласовке Волгоградской области: столкнулись две легковушки, да так, что три человека оказались в больнице, а 15-летняя девочка от полученных травм скончалась в больнице.

Случилось это на улице Остравная примерно в 01.45 по местному времени. Виновником смертельной аварии стал 29-летний водитель «ВАЗ-21150», который выехал на встручную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра. Он на большой скорости врезался в «ВАЗ-21099». А в этой машине помимо 21-летнего водителя были еще 18-летний парень и девочка-подросток.

- В травмами различной степени тяжести с места ДТП увезли обоих водителей и парня. Школьницу тоже успели довезти до больницы, но спасти ее медикам не удалось, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Еще одна 15-летняя девочка пострадала в Киквидзенском районе. Подросток ехала на велосипеде, когда ее сбила «семерка», за рулем которой находился 74-летний мужчина. Школьницу госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU