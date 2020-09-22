«Вы приют, вы обязаны»: на видео попал момент, как волгоградец привез в «Дино» ящик с 8 щенками

Собак в Волгограде много, а вот девать их некуда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне, 21 сентября, в волгоградский приют «Дино», который находится в Краснослободске и существует за счет пожертвований неравнодушных людей, подбросили ящик с сюрпризом – 8 щенками. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения: мужчина на иномарке вышел, выставил коробку на землю и поспешил скрыться.

- Итого общими усилиями сердобольных граждан нам подбросили за последнее время 28 щенков, а помощи – ни копейки. Рассуждают так: вы приют, вы обязаны, - комментирует видео волонтер.

Подкидышей, и правда, стало очень много в последнее время. Вместо того, чтобы стерилизовать своих питомцев, волгоградцы решают проблему проще – за счет волонтеров, у которых, между прочим, тоже есть работа и семьи. Хотя нашлись и те, кто поддержал мужчину: не утопил же!

Отметим, что проблема бродячих собак в Волгоградской области стоит очень остро. По некоторым подсчетам, их более 20 тысяч и большая часть сконцентрирована в городе-герое. Власти разрабатывают стратегию, однако она пока не озвучена.