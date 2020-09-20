В Волгограде +54 заболевших COVID-19 за сутки

Утром 20 сентября 2020 года оперштаб сообщил еще о 98 случаях новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области. Большая часть заболевших – жители Волгограда. В городе-герое за сутки госпитализировали сразу 54 пациента. Заметно меньший прирост в Волжском – плюс 12 инфицированных.

При этом инфекция продолжает распространяться и на территории всей области. На этот раз выявили случаи сразу в 12 муниципальных районах региона. По одному - в Быковском, Котовском, Михайловском и Серафимовичском. Еще два заболевших в Ольховском, по три – в Светлоярском, Ленинском, Камышником. По четыре человека госпитализировали в Городищенском, Палласовском и Среднеахтубинском районах, 5 новых пациентов прибавилось во Фроловском.

География распространения коронавируса в регионе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стоить отметить, что из числа зараженных – 2 ребенка от 1 года до 6 лет, еще 12 детишек в возрасте от 7 до 14 лет и 4 подростка. Больше всего инфицированных волгоградцев имеют возраст от 30 до 49 лет из 35-ть.