Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 сентября: COVID-19 убил еще одного волгоградца

Волгоградская область вот уже на протяжении многих месяцев в числе лидеров по регулярному приросту коронавирусной инфекции. Фото: Архив КП

Волгоградская область вот уже на протяжении многих месяцев в числе лидеров по регулярному приросту коронавирусной инфекции: если вчера регион занимал 17-е место (+96 случаев), то на утро 20 сентября 2020 года он уже на 14-ой строчке (+98 новых случаев на сегодня). Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК, специалисты которого регулярно проводят мониторинг ситуации. Всего в Волгоградской области 14 тысяч 63 заболевших COVID-19 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 20 сентября 2020 года.

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика.

Если говорить о стране, то в России заразившихся опасным вирусом чуть менее миллиона - 909 тысяч 357 человек. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентов, а ученые изобрели вакцину. На сегодняшний день из больниц Волгоградской области выписали 29 выздоровевших волгоградцев, всего удалось вылечить 12 тысяч 357 человек.

При этом растет печальная статистика смертности: коронавирус убил еще одного волгоградца. Всего от инфекции умер 131 человек из Волгоградской области, почти 20 тысяч россиян.