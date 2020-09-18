В Москве нашли пропавшего волгоградского студента

Фото из Instagram Вероники Куровой

В начале недели, 14 сентября, «Комсомолка» сообщала о поиске волгоградского студента Сергея Курова. 18-летний парень уехал в Москву на учебу, а 9 сентября перестал выходить на связь. Обеспокоенная мама студента в социальных сетях написала приметы сына и города, в которых он мог оказаться. Кроме Москвы, он мог очутиться очень далеко – в Тюмени и Хабаровске.

История завершилась хорошо. Сергей Куров был найден накануне. С ним уже встретились родители. Семья вместе вернулась в Волгоград.

- Мой родной мы нашли тебя! Больше счастья нет. Господи спасибо! Всем спасибо! – написала в социальных сетях мама Сергея Вероника Курова. Она известная в Волгограде врач диетолог-эндокринолог.

Отметим, к поискам Сергея Курова подключилось очень много людей. В социальных сетях ежедневно с момента пропажи студента публиковались множество сообщений с желанием оказать всяческую помощь.