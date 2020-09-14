Уехал сдавать экзамены и бесследно исчез: 18-летний волгоградец пропал в Москве

Сергей Куров перестал выходить на связь 9 сентября. Фото из Instagram Вероники Куровой.

В Москве ищут жителя Волгограда Сергея Курова. Молодой человек 1 сентября отправился в столицу на учебу. И ничего не предвещало беды, только 9 сентября 18-летний парень бесследно исчез. Тревогу забили в вузе Сергея и его родители. Сообщение о пропаже сына в интернете опубликовала мама волгоградца. По ее словам, Сергей Куров может находиться в Москве, а также Тюмени или Хабаровске.

- У кого есть друзья, родственники, коллеги в Москве, возможно, в Тюмени, Хабаровске, прошу переслать. Все службы подключены никакой информации, теперь обращаюсь к вам за помощью, - написала мама Сергея Вероника Курова в Instagram.

Сергей Дмитриевич Куров родился в 2002 году. Его рост 181 сантиметр, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые. Сообщается, что в день пропажи он мог быть в черной куртке или бордовой ветровке, черных спортивных штанах, в черных или серых ботинках. У волгоградца с собой был черно-белый рюкзак.

Всем, кому что-то известно о местонахождении Сергея Курова, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.