Проигнорировала коронавирус и умерла молниеносно: COVID-19 унес жизнь 52-летней волгоградки

Жителей региона настоятельно просят при первых признаках заболевания обращаться к врачам Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

127-ой жертвой коронавиурсной инфекции стала 52-летняя жительница Волгограда. Об этом 16 сентября 2020 года сообщил оперштаб. Врачи не смогли спасти пациентку – она умерла молниеносно из-за того, что состояние ее было сильно запущено.

Известно, что при первых признаках заболевания волгоградка проигнорировала рекомендации (а о них сейчас говорят и пишут везде), и лечилась дома. Спустя четыре дня женщине стало гораздо хуже. только тогда она вызвала бригаду скорой помощи.

- Госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение ГБУЗ «КБ №4». Диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. Течение болезни имело молниеносный характер, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Известно, что женщина страдала болезнью сердечно-сосудистой системы. Волгоградцев настоятельно просят при признаках болезни не заниматься самолечением! Существует возможность вызова врача-терапевта на дом или скорой помощи. Всего лишь день промедления может стоить жизни. К тому же носитель COVID-19 подвергает опасности окружающих.