Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 сентября: плюс 104 заболевших и 127-я смерть

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Волгоградская область закрепилась в числе регионов, лидирующих по распространению коронавирусной инфекции. На утро 16 сентября 2020 года в ИЦК сообщили о 104 новых случаев COVID-19 среди жителей. Таким образом по числу приросту регион занимает 13-ое место. Общее число зараженных идет на тысячи – 13 674 волгоградца получили положительных тесты на ковид с начала пандемии. Лишь благодаря жестким и оперативным мерам, принятыми властями региона, удалось избежать массового инфицирования. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 16 сентября 2020 года.

Фото: Яндекс. Статистика.

Благодаря круглосуточно работающим врачам 16 сентября домой выписали 148 волгоградцев. Они полностью здоровы. Всего медикам удалось вылечить 11960 пациентов. Но растет и печальная статистика летальности: экспертная комиссия дала заключение о смерти 127-ой пациентки – она молниеносно умерла от ковида.

Снова среди заразившихся 11 детей школьного возраста и шесть малышей. Львиная доля заболевших традиционно приходится на Волгоград, но отличился сегодня и Среднеахтубинский район (подробности).

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас в больницах находятся более полутора тысячи волгоградцев, еще сотня человек – на домашнем лечении. Напомним, в области действует масочный режим. Особенно это касается общественных мест – магазинов, ТЦ, транспорта. На сутки патрули оштрафовали 124 волгоградца.