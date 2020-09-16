Шарпей охранял скотный двор: зоополиция Волгограда спасла умирающую на цепи декоративную собаку

Фото: волонтеры Дино

Инцидент случился недалеко от поселка Ерзовка Волгоградской области: неравнодушная местная жительница рассказала зооинспекторам (а у нас появилась такая служба), что в одной семье в адских условиях на скотном дворе содержат собаку. Казалось, речь шла об обычной дворняге, вряд ли кто-то бы стал заводить с целью охраны коров и свиней декоративную собаку.

- Мы были в шоке, когда увидел на цепи шарпея! Он был весь в опарышах, питался тем, что давали свиньям, да и условия кошмарные для такой породы, - возмущена основательница фонда «Дино» Анжела Макарова, которая рассказала «КП-Волгоград» подробности этой истории. – Все мы прекрасно знаем, что шарпею каждую складочку протирать надо, они же как младенцы, поэтому удивлены, что он вообще смог выжить.

Две недели зоозащитники лечили Хана (его новая кличка), а позже отдали в новую семью. Напомним, зооинспекторы появились в рамках реализации регионального грантового проекта. Волгоградские волонтеры предлагают ввести налог на домашних животных.