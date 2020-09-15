Глава волгоградского облздрава взял на личный контроль ситуацию с бросившей среди ночи пациентку скорой

Скорая отвезла пациентку в больницу, но там не оказалось мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественность всколыхнула совершенно дикая история, когда пациентку из Волгограда с температурой под сорок градусов и в плохом состоянии скорая помощь оставила посреди ночи в чужом городе за тридцать километров от дома. В больнице Волжского, куда привезли женщину, не оказалось свободных мест. Комитет здравоохранения Волгоградской области проводит проверку в отношении сотрудников службы скорой медицинской помощи. Также в регионе прошло совещание по вопросу качества оказания медпомощи.

- Ситуация на личном контроле председателем комитета здравоохранения Волгоградской области. В отношении сотрудников скорой медицинской помощи организована проверка, взяты объяснительные, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

Как отмечают многие волгоградцы, ситуация вполне типичная. Однако именно этот случай в коронавирусный период получил широкую огласку.