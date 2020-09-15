Иномарка из Челябинска врезалась в дерево под Волгоградом: погиб молодой парень

Машина врезалась в дерево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария случилась ночью на трассе «Самойловка - Шумилинская» в Алексеевском районе Волгоградской области. Ехавшая в сторону Ростовской области иномарка под управлением жителя Челябинской области вылетела на обочину и врезалась в дерево. Левую сторону автомобиля сильно покорежило от мощного удара. Сам водитель остался жив, а вот его пассажир погиб. 20-летний парень получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП. Еще двух человек – водителя иномарки и его 69-летнюю пассажирку на скорой увезли в ближайшую больницу.

По предварительным данным, которые «КП-Волгоград» сообщили в региональном главке МВД, 46-летний водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением на ночной дороге.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгоградской области в авариях один человек погиб, девять пострадали. Трое погибли и четверо пострадали этим утром в столкновении двух иномарок с грузовиком на саратовской трассе.