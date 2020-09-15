В массовом ДТП под Волгоградом трое погибли, четверо пострадали

Водителя и троих пассажиров иномарки увезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жуткая авария случилась в половине четвертого утра 15 сентября на автодороге 1Р 228 Сызрань - Саратов – Волгоград. Две иномарки и грузовик столкнулись на 601 км федеральной трассы в Дубовском районе Волгоградской области. Двигавшийся из Волгограда Mitsubishi Lancer вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Вольво» под управлением 55-летнего жителя Саратова. А затем в тот же грузовик влетел ехавший следом Volkswagen Passat под управлением 24-летнего водителя из Башкортостана. Это ДТП стало смертельным для троих человек. Еще четверых увезли с места происшествия в больницу.

- Двое пассажиров и водитель Mitsubishi Lancer скончались до приезда скорой помощи. Водитель и трое пассажиров Volkswagen Passat с различными травмами доставлены в больницу №25, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Удар был настолько сильным, что Mitsubishi Lancer превратилась в груду железа. Личности погибших сейчас устанавливает полиция. По предварительным данным, неустановленный водитель не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства смертельной аварии.