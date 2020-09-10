Волгоград, Волжский и Городище вновь в лидерах по коронавирусу

За сутки сделали тесты более 3,3 тысячи волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 10 сентября 2020 года коронавирус получил распространение в 16 городах и районах Волгоградской области. Волгоград продолжает бить рекорды, хотя сегодня в областном центре зафиксировали вдвое меньше заразившихся, чем вчера – 30 человек. Снова отличился и Волжский, где за сутки 16 новых случаев. Девять заразившихся в Городищенском районе. Из 94 новых ковидных пациентов 13 детей и восемь молодых людей. В основном же косит коронавирус волгоградцев в солидном возрасте. Сразу 39 заболевших на сегодня старше пятидесяти лет.

Карта распространения коронавируса в городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, немалый прирост ковидных больных на сегодня также в Ленинском (+7) и Среднеахтубинском (+6) расйонах . По пять новых заразившихся вирусом в короне в Котельниковском и Серафимовичском районах. Четверых внесли в списки пациентов в Камышине, троих – в Старополтавском районе, двоих в Палласовке и Урюпинске.

Еще в трех районах Волгоградской области по одному подтвержденному случаю коронавируса за последние сутки. Среди них выбившиеся в лидеры Калачевский и Николаевский районы, а также Киквидзенский, Новониколаевский и Нехаевский.