Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 сентября: выздоровели 86% заболевших

В больницах по-прежнему много ковидных пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области достигло 13 тысяч 87 человек. За последние сутки диагноз подтвердили еще у 94 жителей региона. При этом область стабильно остается в топ-15 регионов страны, где фиксируют самый большой прирост ковидных пациентов. Снова зафиксирована и очередная смерть – 121 в регионе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 10 сентября 2020 года.

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На карантин по коронавирусу отправился еще один класс, на этот раз в начальной школе лицея №4 Волгограда. Так надеются остановить распространение инфекции среди детей.

Тем временем число выздоровевших пациентов в Волгограде и области впервые за долгое время превысило показатель в среднем по стране. По данным ИЦК, в России на сегодня из 1 миллиона 46 тысяч заболевших коронавирусом выздоровели 82%. В Волгоградской области закрыли больничные листки уже 11 280 человек или 86% от общего числа заразившихся (по данным опершатаба цифра немного отличается – 259 выписанных за сутки, всего 11 269). Это не может не радовать.

В то же время ковидные больницы полны пациентов с пневмониями. Лечат в стационарах около 2,8 тысячи волгоградцев - 2727 взрослых и 63 ребенка. А на дому осталось совсем немного коронавирусных больных, которые переносят инфекцию в легкой форме.