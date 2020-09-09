В Волгограде чипированная собака искусала мать и ребенка

Собаки регулярно бросаются на людей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье в Кировском районе Волгограда бродячая собака искусала мать и ребенка. По словам очевидцев, ЧП произошло на остановке у дома №14 на улице Шумилова. При этом набросившаяся на людей собака была с чипом в ухе, то есть должна была быть не опасной и не агрессивной.

И у женщины, и у мальчика ноги искусаны до крови. На месте происшествия им оказали первую помощь и перевязали. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

- В дежурную часть поступило сообщение от очевидца произошедшего. Люди опрошены. Проводится проверка. Об обращении в медучреждении информация пока не поступала, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

В Волгограде о проблеме бездомных собак говорят давно. Стаи бродячих псов бегают и по спальным районам, и в самом центре города. Теперь бездомных животных не уничтожают, а стерилизуют, чипируют и снова отпускают на улицы. Но проблема стала только острей.