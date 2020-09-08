При ремонте скоростной ветки трамвая в Волгограде спилят сотни деревьев

На первом этапе обновят пути от Европы Сити-Молл до кольца на площади Дзержинского. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Скоро на скоростной ветке трамвая в Волгограде начнется масштабный ремонт, даже не так – ее планируют полностью заменить. Работы предстоит много, поэтому весь объем разбили на этапы. Первым обновят участок от улицы Землянского до площади Дзержинского. Сегодня мэрия продлила поиск подрядчика, который возьмется за этот проект, до 15 сентября.

Стоимость первого лота – 1,3 миллиарда рублей. «Комсомолка» уже перечисляла, на что потратят эти деньги. Но сегодня на сайте Госзакупок появилась уточненная документация по данному проекту. Что бросается в глаза – вырубка деревьев.

Прежде, чем приступить к реконструкции самих путей, подрядчик на подготовительном этапе вырубит все деревья, которые находятся ближе, чем три метра от трамвайного полотна. Как вы понимаете, под нож пойдут сотни зеленых насаждений.

- Согласно нормам и правилам, расстояние от оси пути до ближайших стволов деревьев должно составлять не менее 3 метров. Это, так называемая, охранная зона (например, чтобы избежать падения деревьев на рельсы и провода, - примечание автора). И растущие сегодня там деревья – это самосев, их никто там специально не высаживал, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Кроме того, подрядчик выплатит компенсацию городу за каждое спиленное дерево. Общая сумма этой компенсационной выплаты составляет более 50 миллионов рублей. Деньги эти уже заложили в смету по реконструкции скоростной ветки трамвая.

- За эти средства впоследствии в Волгограде высадят более двух тысяч зеленых насаждений в других специально отведенных для этого местах, -добавляют в мэрии.