Три года тюрьмы получил волгоградец, изуродовавший жену «розочкой»

28-летнему жителю Урюпинского района грозило до десяти лет тюрьмы, однако от отделался тремя годами колонии общего режима. За этот период ему предстоит хорошо подумать над, тем, что он совершил: из ревности изуродовал бывшую 30-летнюю супругу «розочкой» от разбитой бутылки.

- Кроме того, мужчина высказывал угрозы убийством в адрес 61-летней соседки, которая хотела заступиться за потерпевшую, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Его судили по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица» и «угроза убийством». Помимо срока мужчина заплатит потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Тиран даже пытался обжаловать столь «суровый» приговор, но областной суд оставил его без изменений.