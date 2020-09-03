КСП нашла нарушения при ликвидации Кировской свалки в Волгограде

На ликвидацию Кировской свалки потратили 800 миллионов рублей. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Слухи о том, ликвидация Кировской свалки в Волгограде провели с явными нарушениями, нашла свое официальное подтверждение. Сегодня, 3 сентября, Контрольно-счетная палата Волгоградской области подтвердила: часть работ выполнена не была, а бюджетные деньги за них заплатили.

- Установлено, что ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» заплатило подрядчику за фактически невыполненные работы. В частности, посеянная трава, которая должна была дренировать загрязнители из почвы, почти не взошла, а саженцы для будущих лесополос, засохли. Кроме того, после ликвидации остался мусор на свалках Среднеахтубинского района, - констатируют в областном КСП.

Оставшиеся отходы после проверки убрали. Также подрядчика обязали пересадить саженцы, только теперь с внесением в землю торфокомпоста и с организацией их полива. Обещают пересеять и траву.

Но некоторые виды якобы проведенных работ специалисты КСП не смогли проверить, так как не велась фото и видеофиксация при их проведении, а. судя по документам, их объемы могли завысить.

- Это говорит о том, что ГКУ ВО «ДВС» плохо осуществляет строительный контроль, - говорят аудиторы.

После этого предписания КСП, в «ДВС» создали специальный отдел, который будет отвечать за предоставление исполнительной документации, а за каждым объектом закрепили ответственных сотрудников.

Напомним, на ликвидацию Кировской свалки потратили 800 миллионов бюджетных рублей. Через год природоохранная прокуратура выявила, что подрядчик изрядно себе на этом сэкономил - почти 85 миллионов.