Фирму-ликвидатора Кировской свалки в Волгограде подозревают в краже 85 миллионов бюджетных рублей

Благое дело - ликвидация зловонной свалки в Кировском районе Волгограда - может обернуться делом уголовным. После проверки ООО «ЭкоТехСервис» - фирмы, которая вывозила мусор с полигона в пруд-накопитель в Светлом Яре, - волгоградская природоохранная прокуратура пришла к выводу, что подрядчик изрядно сэкономил - примерно 85 миллионов рублей. А это попадает под статью «Мошенничество в особо крупном размере». Материалы своей проверки надзорный орган уже направил в ГСУ МВД по региону.

«СЭКОНОМИЛИ НА СОРБЕНТАХ»

Напомним, в 2017 году региональный комитет природных ресурсов заключил договор с ООО «ЭкоТехСервис» на ликвидацию Кировской свалки. По этому договору, фирма должна была засыпать мусором с этого полигона ядовитый пруд-накопитель в поселке Светлый Яр. При этом в проекте были четко прописаны все условия утилизации опасных отходов. Но в реальности все оказалось иначе.

Первой тревогу забила учитель географии из поселковой школы Анастасия Сергеева.

«Ядовитые жидкие отходы мусором не засыпают. Да еще и так…», - возмущалась эколог.

«Так» - имелось ввиду с нарушениями. Перепроверить доводы взялись сотрудники волгоградской природоохранной прокуратуры. После ряда экспертиз стало понятно, что утилизировали мусор действительно с нарушениями.

«По проекту, работы по утилизации должны были вестись в два этапа. Сначала засыпать пруд-накопитель мусором с Кировской свалки до отметки в 28,4 метра. Засыпать должны были слоями - между ними делать изолирующий слой из природных сорбентов (опока, глауконит, доломит и другие реагенты). На втором этапе мусор засыпать до отметок ограждающих дамб с последующей рекультивацией всей площади пруда. Но, как следует из заключения специалиста испытательной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» изоляция сделана не по всей площади пруда и размещается опока на глубине не более 20 сантиметров. Более 220 квадратных метров пруда вообще осталось не засыпано сорбентами», - гласит постановление, которое заместитель волгоградского природоохранного прокурора Олег Рожков направил в следственное управление регионального Главка.

При этом по контракту за утилизацию свалки директор «ЭкоТехСервис» Юрий Дергачев получил 812 973 931 рублей.

«После изучения материалов проверки прокуратуры привлеченный инженер-сметчик пришел к выводу, что минимальная сумма, на которую ООО «ЭкоТехСервис» не выполнило работ, составляет 84,9 миллиона рублей. Таким образом, Дергачевым похищены эти деньги», - сказано в том же постановлении природоохранной прокуратуры.

Теперь эти материалы уже будут изучать следователи Главка.