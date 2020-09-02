Вместо «Родины-матери»: у Волгограда будет новый бренд – буква «V»

Фото с сайта brending-volobl.ru

Волгоград у всех ассоциируется с «Родиной-матерью». Она, бесспорно, считается главным символом. Но в прошлом году волгоградские чиновники решили, что региону нужен новый бренд – модный и отображающие его «идентичность». Даже заказали специалистам разработать комплексную программу развития этой самой идентичности.

При въезде в регион гостей будет встречать вот такая стелла. Фото с сайта brending-volobl.ru

Потратили на это дело 3,4 миллиона рублей. Занималась разработкой компания «Красава Про». Почти год эксперты сообщались, проводили опросы и исследования , и вот на днях презентовали свое новое творение. Новым брендом Волгоградской области предлагают сделать английскую букву «V» (обрезанную внизу). А слоган региона будет звучать, как «Там встречается всё».

Логотип будет везде - на баннерах, флагах, на волгоградской продукции и так далее. Фото с сайта brending-volobl.ru

Новый бренд планируют использовать практически на всем «волгоградском»: на форме коммунальщиков, на флажках и блокнотах, на стендах и объектах ЖКХ, на магнитах и продукции местных производителей, на госномерах на автомобилях, и даже на урнах.

Буква «V», как символ "волгоградского". Фото с сайта brending-volobl.ru

...и даже на урнах. Фото с сайта brending-volobl.ru

Называется все это – «коммуникационная стратегия». Говорят, властям идея понравилась.

Объекты ЖКХ тоже предлагают брендировать. Вот так, например. Фото с сайта brending-volobl.ru