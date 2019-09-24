Волгоградская область потратит 3,4 миллиона рублей на развитие своей идентичности

СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-24T18:57:35+03:00

Какой еще бренд Волгограду нужен, если не этот.

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В последние годы понятие «брендинг региона» стало очень модным. Города и области тратят миллионы рублей, чтобы им придумали уникальный бренд и слоган, который тут же привлечет туристов, инвесторов и поднимет уровень жизни. Вот и волгоградские власти озаботились этим вопросом. И не просто задумались, а даже выделили на эти цели 3,4 миллиона рублей. Название лота на сайте Госзакупок звучит дословно так - на «реализацию комплексной программы развития региональной идентичности Волгоградской области».

Что же хотят чиновники за эти деньги? За эти деньги подрядчик должен будет уже до конца 2019 года выполнить стратегический анализ и разработать платформу целевого образа Волгоградской области. На втором этапе - до 30 июня 2020 года авторы должны разработать графический бренд региона, официальный брендбук области и коммуникационную стратегию бренда.

Что будет включать в себя бренд и слоган Волгоградской области, будут решать на основе опросов, интервью, сессий, аудитов и прочего. Причем опрашивать, судя по требованиям, будут всех - от чиновников в областной администрации до прохожих на улице.

В итоге чиновники надеются получить бренд, который будет позиционировать Волгоградскую область во всем мире. Что ж посмотрим, что родится у разработчиков через 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU