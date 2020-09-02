Мухаммада Султонова вслед за Антоном Пискуновым перевели в дубль Ротора

Фото: СК "Ротор"

Футболисты и тренеры «Ротора» пока находятся на выходных. Отдых команда получила после матча 6-го тура Российской премьер-лиги с «Химками». Однако новости из стана сине-голубых доносятся и сейчас, когда тренировок нет, а многие игроки находятся не в Волгограде. Во вторник стало известно, что полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов отстранен от занятий с командой и переведен в дубль. На прошлой неделе к молодежному «Ротору» присоединился защитник Антон Пискунов, который также был отправлен работать с молодежью. Причина такого решения не называлась.

«КП-Волгоград» удалось выяснить в пресс-службе «Ротора», что официально решение о переводе Мухаммада Султонова в дубль не принималось. Информация может появиться завтра, когда подопечные Александра Хацкевича соберутся на тренировке. Однако по имеющимся у нас данным, Султонов все-таки получил уведомление об отстранении от основы. Если это получит подтверждение, то интересно, как поступит с игроками клуб: предложит расторгнуть контракты или будет мариновать в молодежной команде?

Мухаммад Султонов выступает за «Ротор» с лета 2017 года. За время, проведенное в волгоградском клубе, он стал одним из любимцев болельщиков. По итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиге Султонов стал лучшим бомбардиром «Ротора», забив 9 мячей.