Вице-капитан Ротора переведен в дубль

Фото: СК Ротор

До игры со «Спартаком» многих болельщиков «Ротора» отсутствие в заявке защитника Антона Пискунова. И речи о травме футболиста не шло. За несколько часов до встречи 5-го тура РПЛ появилась информация, что вице-капитан команды не сыграет в среду. Но почему? Ответа на это не было. Только на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ротора» подтвердил перевод одного из старожил клуба во вторую команду.

- Пискунов на время переведен в «Ротор-2», - сухо ответил Александр Хацкевич. Подробнее об этом решении наставник сине-голубых ничего не сказал.

Вряд ли по спортивным показателям Антон Пискунов перестал проходить в состав. Конфликт? Если он есть, то хотелось бы, чтобы разногласия разрешились мирно.

Пискунов в матче 5-го тура РПЛ мог сыграть против своего родного клуба. Защитник является воспитанником «Спартака». Напомним, 26 августа «Ротор» проиграл красно-белым со счетом 0:1.