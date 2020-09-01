Парк у собора Александра Невского получил название официально

Александровский сад готовят к открытию Фото: Эдуард Пальгунов

У собора Александра Невского в центре Волгограда завершается обустройство парка. А зона отдыха для горожан и гостей уже имеет свое название. В августе завершилось голосование по выбору имени для сквера. Его назвали «Александровским садом». И этот вариант утвердила комиссия по переименованию улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры Волгограда, рассказали «Комсомолке» в мэрии.

Окончательное оформление стоит за депутатами областной думы. После их решения название «Александровский сад» будет внесено в Федеральную информационную адресную систему и в адресный реестр Волгограда и Волгоградской области. Напомним, ранее территория именовалась «Сквером 20-го квартала в Центральном районе».

В парке возле собора Александра Невского подрядчик завершил строительные и монтажные работы. Специалисты готовят сквер к открытию.