Александровский сад появится у собора Александра Невского в Волгограде

Строительные работы в Александровском саду на финишной прямой Фото: Эдуард Пальгунов

Парковая зона у строящегося собора Александра Невского в центре Волгограда получила свое имя. Его выбирали жители города-героя. Голосование проводилось на сайте мэрии в два этапа.

В интернет-опросе приняли участие свыше 2500 человек. Больше всего голосов получил вариант «Александровский сад». Как рассказали «Комсомолке» в администрации Волгограда, за этот вариант проголосовали половина участников. Теперь «Александровский сад» есть не только в Москве у стен Кремля, но и на волжских берегах.

Отметим, что строящийся храм в центре Волгограда расположен на Александровской площади – она была во времена Царицына. Близостью к собору многие волгоградцы объясняли свой выбор на название парка. Второе место в опросе занял вариант «Соборный сквер», на третьем – «Сталинградский сквер» и «сквер Мира».

Всего в рамках первого этапа жители Волгограда предложили более 350 версий названия новой зоны отдыха. В парке на прошлой неделе протестировали сухой пешеходный фонтан.

Сегодня на территории, прилегающей к строящемуся собору Александра Невского, рабочие завершают обустройство территории и амфитеатра.