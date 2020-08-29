В Волгограде перекроют движение по улице Героев Малой Земли

Транспорт на время ремонта дороги пустят в объезд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Красноармейском районе Волгограда на улице Героев Малой Земли идут масштабные ремонтные работы. Перекопали все. Зато после ремонта здесь будет и новый водопровод и новая дорога. Но какое-то время жителям Верхней Судоверфи придется потерпеть без воды и без проезда.

Для начала «Концессии водоснабжения» заменят здесь участок старой трубы. А после этого за работу возьмутся дорожники. Они не просто восстановят перекопанный участок дороги – от улицы Сидорова до переулка Катерного, но и уложат новенький асфальт.

- Подрядчик уже уложил новое покрытие на участке дороги от улицы Тушинской до улицы Сидорова. Причем дорогу сделали с небольшим уклоном в сторону обочин: сделали это специально, чтобы вода не застаивалась на проезжей части. Сейчас работы продолжат далее по улице, - сообщают в мэрии.

Улица эта не широкая и крупногабаритная техника занимает почти всю проезжую часть, поэтому на время ремонта придется ее перекрыть.

Дорога будет закрыта для транспорта до 15 сентября.

Водители могут объехать перекрытый данный участок по улицам Судостроительной, Тушинской, Морской и переулку Катерному.