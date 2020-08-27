На юге Волгограда десять улиц на сутки останутся без воды

Если вы попали в список на отключение, не забудьте заранее запастись водой. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Пока лето и позволяет погода волгоградская компания «Концессии водоснабжения» старается максимально успеть провести ремонтные работы. Вот на месте старой дырявой трубы уложили еще один новый водопровод – по улице Героев Малой Земли (Верхняя Судоверфь в Красноармейском районе Волгограда). Заменили участок длиной почти 800 метров. Теперь его надо подключить к общим сетям. Сделать это без отключения подачи воды в данной сети, невозможно. Поэтому жителям близлежащих улиц придется немного потерпеть без воды.

Зато, как говорят в ресурсоснабжающей организации, впоследствии 6,5 тысяч абонентов будут бесперебойно получать качественную коммунальную услугу.

Подключать водовод будут в два этапа: первый на очереди - участок трубы от улицы Сидорова до улицы Тутовая.

Как сообщают «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения» без воды временно останутся десять улиц.

В частности водоснабжения не будет с 3.00 28 августа до 02.00 29 августа.

На время ремонтных работ к жителям Верхней Судоверфи приедут водовозки. С графиком перемещения машин можно ознакомиться на сайте компании-концессионера.

ВАЖНО!

Воды с 3.00 28 августа до 02.00 29 августа не будет по следующим улицам:

- улица Аксакова, дома 2-10

- улица Алийская, дома 2-67

- улица Героев Малой Земли, дома 29-69

- улица Корпусная, дома 35-41, 44-56

- улица Минская, дома 1-40

- улица Сидорова, дома 3, 7, 4, 12

- улица Судостроительная, дома 43-59

- улица Таманская, дома 67-92

- улица Тушинская, дома 3-20

- улица Электростальская, дома 2-22