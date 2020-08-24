Пока никто не умер: в волгоградском Роспотребнадзоре рассказали о безопасности прививок от гриппа и напугали новыми штаммами

Вакцины от гриппа уже доказали свою эффективность и безопасность. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Чем ближе осень, тем больше волгоградцев пугают второй волной коронавируса и тяжелыми последствиями на фоне всплеска простудных заболеваний. Уже сегодня всем настоятельно рекомендуют делать прививки от гриппа. Но многие волгоградцы относятся к вакцинации настороженно.

«Никто у нас от вакцины против гриппа не умер. А вот эффективность свою она уже доказала», - уверяют в региональном Роспотребнадзоре.

В подтверждение приводят несколько фактов. Так, прошлой осенью в Волгоградской области прививки от гриппа сделали 1 миллион 212 тысяч жителей – это 48,1% всего населения региона. При этом не было зарегистрировано НИ ОДНОГО случая поствакцинального осложнения или каких-либо побочных явлений. Из числа тех, кто сделал прививку, гриппом заболели только 0,7 из 100 тысяч (в среднем по России этот показатель составляет 2,6 на 100 тысяч человек). Да и те, кто заболел, переносили грипп в легкой форме, максимум - в средней степени тяжести. И главное – никто в прошлом году в регионе от гриппа не умер!

- Благодаря массовой вакцинации в прошлом сезоне в Волгоградской области не был превышен эпидпорог по гриппу. А число заболевших составило всего 3,6% от численности населения области. И только 4,1% волгоградцам из числа заболевших понадобилась медпомощь в условиях стационара, - оперируют цифрами в региональном Роспотребнадзоре.

К НАМ ИДУТ «ГОНГ-КОНГ, ВАШИНГТОН и ПХУКЕТ»

В прошлом году в России, и в Волгоградской области в том числе, чаще болели гриппом вирусов А(H1N1)pdm и В. В этом сезоне Минздрав РФ прогнозирует, что россияне столкнутся с абсолютно новыми штаммами, которых до этого в стране не было.

По предварительным прогнозам мы столкнемся с гриппом с такими «симпатичными» названиями:

- A/Guangdong-Maonan/ или A/Hawaii/70/2019(H1N1)pdm09

– A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)

– B/Washington/02/2019 (Викторианская линия)

- и B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия) (это единственный штамм, который присутствовал в вакцине прошлого эпидсезона).

Кроме того, в Волгоградской области наряду с гриппом и коронавирусом будут циркулировать и другие вируса – риновирус, парагрипп, аденовирус РС-вирус и другие, - перечисляют в Роспотребнадзоре.

Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют сделать прививку. Особенно людям из групп риска, и тем, кто работает в местах массового скопления людей. Именно поэтому в этом году из госбюджета выделили 12,1 миллиарда рублей (на 3 миллиарда больше, чем в 2019-м) на закупку вакцин. В Волгоградской области, напомним, вакцинировать от гриппа начнут уже в августе и планируют охватить не менее 60% населения региона.