«Боимся идти в сад из-за коронавируса»: будут ли платить волгоградские родители за «неуважительные» пропуски

Вести или не вести? Вот в чем вопрос. Фото: Иван МАКЕЕВ

Переполненные детские поликлиники, родители суетятся и собирают справки, а у педиатров снова кипит работа: в Волгоградской области с 1 сентября открываются детские сады. В обычном штатном режиме, как это было до коронавирусной пандемии. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы.

КАКИЕ СПРАВКИ НУЖНЫ, ГДЕ ИХ БРАТЬ

Неделю назад оперштаб официально подтвердил, что детские сады в этом году все-таки заработают. Следом в родительских чатах, которые «молчали» все лето, посыпалась масса вопросов: какие анализы сдавать, каких врачей проходить?

Роспотребнадзор ставит одно главное условие: за справками, подтверждающими состояние ребенка, нужно обращаться в государственную поликлинику. Только там имеются достоверные данные о наличии или отсутствии карантина по COVID-19 по месту жительства. Тем, кто уже посещал группу, особенных обследований проходить не нужно (разве что могут назначить прививки по календарю). Требуют только анализ на кишечную группу, который тоже нужно сдать в медучреждении по месту прописки. Делается он быстро. А после педиатр выдаст заключение о том, что малыш здоров.

В личных беседах воспитатели просят брать справку непосредственно за несколько дней до 1 сентября, иначе ее могут не принять. Конечно, не избежать столпотворений в поликлиниках. В соцсетях уже делятся снимками, где мамочки с детьми на руках ждут очереди на улице – так много желающих.

Кстати, сообщить о намерении привести ребенка в группу лучше заранее, чтобы воспитатели успели поставить его на питание.

«БОЮСЬ ВЕСТИ РЕБЕНКА В ДЕТСАД»

Пока одни радостно собирают малышей в группы, другие делятся страхами.

- Мы с внуком и дочерью живем вместе. Мне 65 лет, я честно боюсь вести ребенка в детский садик, ведь нахожусь в группе риска. Первый месяц решили разведать обстановку: многие ли будут болеть или из-за пандемии ужесточат меры контроля? Но склоняюсь к тому, что внуку лучше пока дома, - поделилась с «КП-Волгоград» Ирина.

А вот Екатерина боится не за себя, а будущего малыша: ей вот-вот рожать, очень наделась до конца года не водить старшего сына, который часто болел. И назрел другой вопрос: придется ли платить за пропуски?

- Если я боюсь вести ребенка из-за коронавируса, я все равно должна его оплачивать? Ведь мое желание не считается уважительной причиной. Исключение – отпуск, но я в декрете.

Многие родители ждали особенных условий, пандемия все-таки, но власти обозначили свою позицию четко.

- Дошкольные учреждения будут работать в штатном режиме, - прокомментировали в мэрии.

Это значит, что «боюсь коронавируса» не прокатит. Пропускать детский сад можно только по четырем причинам. Первая: если малыш заболел и у него есть справка. Вторая: родитель в официальном отпуске пишет, что ребенок будет дома. Третья: лечение в санатории-профилактории. И, наконец четвертая: отсутствие ребенка до 5 дней (свыше пяти включительно нужно иметь справку).

А что будет, если просто не водить и не платить? Не отчислят? Решение будет приниматься индивидуально. Несмотря на то, что власти не подготовили альтернативных вариантов, они могут появиться по ходу.

- Детям лучше посещать детский сад, где определенный круг общения, чем с бабушками ходить по паркам и площадкам. Во втором случае риск подхватить какое-то заболевание существенно выше, - поделилась с «КП-Волгоград» заведующая одного из садиков. – Мы полностью подготовились к приему малышей. Купили рецеркуляторы, будет строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: принимать детей на улице, отдавать тоже, в теплый период проводить время на улице. Наши воспитатели тоже все здоровы. Что касается пропусков без уважительных причин, тут вопрос еще открыт. У нас будет заседание, обязательно его обсудим.

По личному опыту могу сказать, что совмещать удаленку с «офисом» на кухне, отвечать на сто «почемучек», после бежать на прогулку, ведь ребенку не хватает общения со сверстниками, а ночью доваривать борщ – то еще удовольствие. Возможность «сдать» малыша в садик и вернуться в нормальное русло я, как и многие, восприняла с радостью. Но остается страх за бабушек и дедушек, у которых набор хронических на фоне немолодого иммунитета. Дети – бессимптомные переносчики. Тут у любого невольно закрадываются опасения. Остается надеяться, что власти учтут сложившуюся проблему и тем, кто действительно боится коронавируса, не придется платить за свои страхи.