Суд отправил убийцу 17-летней волгоградки в СИЗО на два месяца

Фото пресс-службы волгоградского суда.

41-летний житель Михайловского района Волгоградской области, которого подозревают в убийстве 17-летней Даши М*, ближайшие пару месяцев проведет в СИЗО. Сегодня, 25 августа, Михайловский райсуд отправил его под стражу до 23 октября 2020-го.

Напомним, неделю девушку искали родные, волонтеры и полиция. Она ушла из дома вечером 16 августа и пропала. И только 23 августа вскрылись жуткие подробности ее исчезновения. Как установили следователи, Даша вместе со своей подружкой и 41-летним ухажером поехали кататься на машине мужчины. По пути между девушкой и водителем вспыхнула ссора. В мужчине вскипела ревность, когда он увидел в телефоне возлюбленной переписку с молодым парнем. Он остановил машину на проселочной дороге, достал из сумки кожаный ремень, сделал из него петлю и набросил ей на шею. Мужчина задушил девушку. Прямо на глазах у подруги, пригрозив той – «если расскажет, расправится и с ней».

Тело убитой преступник спрятал в лесополосе. После чего скрылся.

Следователи с трудом, но смогли разговорить подругу-свидетельницу преступления. 23 августа убийцу задержали.