Задушил на глазах у подруги: под Волгоградом 42-летний состоятельный ухажер убил 17-летнюю школьницу

Девушку нашли недалеко от лесополосы. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Тело 17-летней Даши М.* нашли на 19-ом километре федеральной трассы «Каспий» у лесопосадки недалеко от города Михайловка. Школьницу жестоко задушил и спрятал ее 42-летний состоятельный ухажер. За расправой наблюдала лучшая подруга Даши, она же позже указала на место преступления.

НЕ РАЗ УБЕГАЛА ИЗ ДОМА

18 августа мама сообщила в правоохранительные органы об исчезновении дочери. По ее словам,16 числа школьница вышла на улицу около десяти часов ночи вместе с лучшей подругой и домой больше не вернулась, на звонки не отвечала. Волонтеры распространяли ориентировки, следователи вели активные поиски несовершеннолетней.

«На лбу большой продольный шрам, на правой ноге с внешней части бедра родимое пятно округлой формы, на правой руке татуировка в виде цветка с ромбами», - примет много, но Даша как сквозь землю провалилась.

Следователи опрашивали всех знакомых, ту самую подругу, которая видела ее последней. А родители ждали, что дочь вернется, ведь и до этого она уже сбегала на несколько дней, даже состояла на учете. Была версия, что Даша уехала в другой регион.

- Параллельно следователи установили, что последней потерпевшую видела её 16-летняя подруга, вместе с которой она ночью проводила время. На первоначальном этапе девушка утверждала, что потерпевшая намеревалась вернуться во Владимир, где ранее летом гостила у бабушки до начала учебного года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Но ни у бабушки, ни в родном городе Дашу больше не видели. Тогда силовики проработали другую версию.

ДУШИЛ НА ГЛАЗАХ У ПОДРУГИ

Опытные следователи нашли психологический контакт с той самой подругой, и раскрылось страшное: девушка не просто знала, где сейчас Даша, она собственными глазами видела, как ее убили.

- Несовершеннолетняя призналась, что ночью 17 августа она с потерпевшей и ее 42-летним поклонником, местным жителем, катались на машине мужчины. В какой-то момент они остановились на 19 километре федеральной трассы Каспий, недалеко от лесопосадки, где между парой произошел конфликт. Мужчина увидел в телефоне 17-летней девушки переписку с другим парнем, в связи чем избил ее, а затем задушил ремнем, лежавшим в его сумке, - рассказали в региональном следкоме.

Школьница молчала, так как боялась, что душитель расправится и с ней, а накануне решилась рассказать правду. Как оказалось, 42-летний подозреваемый был довольно состоятельным, катался на BMW с кожаным салоном, пользовался популярностью у девушек. С Дашей он стал встречаться около года назад, затем парочка разошлась. Летом девушка уехала к бабушке в другой город, где, видимо, нашла нового ухажера. Но вернувшись в Михайловку снова возобновила отношения со своим будущим убийцей. Закончилось все трагично.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою причастность к совершенному преступлению мужчина отрицает. Свидетель убийства показала места, где было спрятано тело потерпевшей, а также находившиеся при ней личные вещи, - добавили в ведомстве.

*фамилия и имя героев изменены согласно законодательству