90 имен – 90 деревьев: в пойме реки Царицы волгоградцы высадили Фамильный сквер

Вот такую стелу с именами владельцев фамильных деревьев установили в парке "Раздолье".

Новый парк, расположенный в пойме реки Царица, преображается с каждым днем. Здесь уже есть и зона отдыха, и зона развлечений, есть даже огромный паук, у которого можно провести забавную фотосессию. А сегодня там появился еще один необычный арт-объект. Это стела, и она является символом будущего фамильного парка в пойме.

Напомним, еще в феврале волгоградцам объявили о беспрецедентной акции: каждый желающий мог высадить в пойменном парке свое фамильное дерево. Для этого надо было только заплатить определенную сумму и выбрать саженец. На выбор предлагали восемь видов деревьев. Так вот за эти месяцы поучаствовать в проекте решила 91 семья. За их деньги в Фамильном сквере высадили 91 дерево. Кроме того, имена этих меценатов теперь высечены на новой стеле. В общем, увековечили они себя на долгие годы.

Кстати, все эти семьи могут не только приглядывать за тем, как растет их фамильное дерево в центральном парке Волгограда, но и даже ухаживать за ним при желании.