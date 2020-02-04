Волгоградцам предлагают посадить фамильное дерево в пойме Царицы

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:37:21+03:00

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Когда новое общественное пространство в пойме реки Царицы в центре Волгограда называют парком, возникает недоумение. Вымощенная плиткой бесконечная площадь с редким вкраплением газона и множеством фонарей никак не тянет на это звание. Но деревья в парке «Раздолье» (часть поймы от интерактивного музея до моста) все же будут. И волгоградцам предлагают поучаствовать в его создании рублем и посадить родовое дерево. Всего в Фамильном сквере в пойме Царицы будет 118 деревьев, которые обойдутся желающим от 12 до 23 тысяч рублей. Высаживать их будут весной 2020 года. Идея принадлежит Фонду благоустройства и озеленения городской среды, который недавно основал в Волгограде предприниматель-девелопер Роман Донской.

Всего волгоградцам предлагают восемь видов фамильных деревьев на выбор. Дуб красный - саженец высотой более 3-х метров - обойдется в 23 тысячи рублей. Более демократичный вариант – липа мелколистная за 13 тысяч или береза бумажная за 12 тысяч рублей. Красный клен обойдется чуть дороже – в 17 тысяч. Любители хвойных могут раскошелиться на ель или сосну. Здесь сразу четыре варианта по цене от 14 до 19 тысяч рублей. Выбрать дерево можно на сайте фонда.

- Все саженцы представляют собой крупномеры – от 3 до 4,5 метров высотой, при этом качество посадочного материала очень высокое, - уверяют организаторы акции.

На выбор восемь видов деревьев.

За ваши деньги дерево купят в питомнике, привезут и даже высадят специалисты. Для этого уже подготовили место в пойме Царицы, оборудованное системой полива. А в качестве бонуса вложившимся в озеленение города предлагают прибыть на торжественное открытие Фамильного сквера и полюбоваться на свою фамилию, высеченную на памятной стеле с перечислением всех участников проекта. Потом за деревом можно будет поухаживать или следить онлайн за тем, как это делают работники парка.

По словам директора парка «Раздолье» Андрея Еркина за счет инвестора запланировано поэтапное озеленение всего парка. Фамильный сквер займет лишь небольшую его часть, но самую привлекательную для прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU