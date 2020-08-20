«Наверное, он не учился в школе»: сенатор от Волгоградской области высказался об Артемии Лебедеве

Николай Семисотов осудил Артемия Лебедева за его слова. Фото: пресс-служба Волгоградской областной Думы

20 августа проходит заседание Волгоградской областной Думы. В ходе собрания парламентарии остановились на оскорблениях дизайнера и блогера Артемия Лебедева, которые он себе позволил в адрес «Родины-матери». Планируется, что волгоградские законодатели подготовят совместное заявление по поводу слов, которые взбудоражили общественность.

На заседании ОблДумы выступил член Совета Федерации от Волгоградской области Николай Семисотов. Он считает, что у Лебедева, наверное, не было дедушек и бабушек, которые могли рассказать внуку о тяжелой войне. Сенатор также усомнился в воспитании дизайнера.

- Этот человек, наверное, не учился в школе, или его не воспитывали родители. Я осуждаю этот поступок.

Отметим, что Артемий Лебедев из очень образованной семьи. Его отец – филолог-классик, философ Андрей Лебедев с 2003 года является ведущим научным сотрудником Института философии РАН. А мама блогера – известная писательница и телеведущая Татьяна Толстая.

Николай Семисотов в своем выступлении на заседании регпарламента добавил, что необходимо помнить подвиги героев в Великой Отечественной войне, которая не оставила в стороне ни одну советскую семью, в очередной раз сказать слова благодарности ветеранам за Великую Победу.