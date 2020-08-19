«Приехал в разобранном состоянии»: тренер «Ротор» раскрыл секрет, куда пропал Джано Ананидзе

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

«Ротор» потерпел второе поражение в Российской премьер-лиге. В 3-м туре волгоградцы уступили в Грозном «Ахмату» со счетом 1:3. Главный тренер сине-голубых Александр Хацкевич подвел итог матча, а также рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков команды.

ПЕРВЫЕ 20 МИНУТ У НАС НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ

Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора»

- «Ахмат» начал игру достаточно активно. Первые 20 минут у нас ничего не получалось. Не могли выйти из обороны или зацепиться за мяч. Может быть, не забитый пенальти повлиял на «Ахмат» и встряхнул нашу команду. Мы начали играть более агрессивно в центральной зоне, стали спокойно выходить из обороны в атаку. Стал получаться контроль мяча. Мы и вторую часть матча провели агрессивней. Но сразу после перерыва нас наказали за первую же ошибку. А второй мяч пропустили после того, как проиграли в своей штрафной площади силовую борьбу. Хотя в двух предыдущих матчах «Ротор» действовал достаточно надежно при стандартных положениях. Все равно мы боролись, забили мяч. Третий гол соперника был необязательным. Но нас заставили ошибиться. Еще удаление Седрика Гогуа… Эти два момента сыграли ключевую роль в плане итогового результата. Было тяжело бороться.

- Вы провели с «Ротором» 3 матча в премьер-лиге. Как оцените уровень команд в РПЛ и на какое может претендовать «Ротор» по итогам сезона?

- Я не буду оценивать уровень чемпионата по трем играм. Я могу оценивать уровень нашей команды. Надо сказать, что ребята выкладываются на все 100%, а кто-то и того больше. Без усиления состава и длины скамейки нам тяжело улучшить игру в атаке. Один футболист, который у нас был в запасе, он вышел в атаку и забил мяч. Остальные в запасе – это защитники. Мы работаем в этом направлении. Только по истечении 6-8 туров можно говорить о чем-то конкретном.

- Не первый матч в заявке отсутствуют Николай Кипиани и Бека Микелтадзе. Что у них со здоровьем?

- Кипиани была сделана операция после товарищеского матча с ЦСКА. У него был разрыв связок ключицы. Еще 2 недели он будет проходить реабилитацию в Москве. Что касается Микелтадзе, то парень приехал не готовым. У него есть проблемы медицинского плана, наши доктора занимаются с ним.

ОБЕЩАНИЕ ДЖАНО

Один из самых титулованных новобранцев «Ротора» этим летом стал полузащитник Джано Ананидзе. Но в деле волгоградские болельщики чемпиона России пока не видели. После нескольких тренировок в общей группе футболист сборной Грузии отправился в Москву. В столице Джано не только встречается со своими бывшими партнерами по «Спартаку» Георгием Джикией и Александром Самедовым, фотографии с которыми выкладывает в соцсетях, но и занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале. После матча с «Ахматом» Александр Хацкевич рассказал о том, когда Ананидзе будет в форме.

- Он работает отдельно, потому что приехал в расположение команды в разобранном состоянии. Но Джано пообещал, что к 25 числу приведет себя в порядок.