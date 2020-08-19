«Кина не будет»: с 25 августа Волгограде ввели новые запреты из-за коронавируса

В Волгограде ужесточат контроль за ношением масок в транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внес коррективы в постановление, которым вводили ограничения из-за коронавируса. Из хорошего: в Волгограде и области с 1 сентября заработают детские сады, а также кружки и секции. Но все ограничения не сняли, запретов осталось много.

В частности, никаких пышных свадеб пока не будет. Запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе продлили на неопределенный срок. Расписаться вы, конечно, можете, но скромно – без церемонии и гостей.

Театры и кинотеатры тоже не откроются - ни в августе, ни в сентябре. Так что «кина не будет». Номинально продлили и запрет для ночных клубов (хотя сегодня во многих ресторанах и кафе Волгограда дискотеки уже зажигают до утра).

Продлили и запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания.

- Также продолжает действовать запрет на оказание ряда услуг и работу объектов розничной торговли, - отмечают в администрации региона. Какие именно, пропишут детально в постановлении.

И еще одно новшество: с 25 августа не только пассажиры, но и перевозчики будут отвечать за соблюдение в их салоне масочного режима. То есть водитель автобуса может не пустить вас в салон без средств индивидуальной защиты (имеются ввиду маски, повязки или иные средства защиты органов дыхания).