С 1 сентября в Волгограде и области заработают детские сады

С 1 сентября откроются все группы, кружки и секции. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эту новость волгоградские родители ждали несколько месяцев: с 1 сентября в Волгограде и области вновь заработают детские сады. Возобновят работу все группы, а также кружки и секции. Такое постановление сегодня, 19 августа, подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Единственное условие для открытия детсадов – соблюдение всех мер безопасности.

И еще: чтобы вашего ребенка вновь приняли в детсадовскую группу, вам надо будет принести справку от педиатра о состоянии здоровья малыша. Получить ее родители могут в поликлинике по месту жительства.

Вместе со школами в Волгоградской области опять заработают все кружки и секции. И не только в учебных заведениях, разрешили проведение мероприятий и в центрах соцобслуживания населения. Откроются и негосударственные (частные) музеи, - перечисляют в администрации региона.

ФОКи, ледовые катки и плавательные бассейны тоже заработают с 1 сентября. Причем бассейны не только те, где занимаются спортсмены, но и те, что расположены в гостиничных комплексах. Но есть одно уточнение: «Работа иных закрытых бассейнов пока запрещена».

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЛИСЬ?

Людям в возрасте старше 65-ти лет опять продлили режим самоизоляции, так как именно они находятся в самой высокой группе риска по коронавирусу. Так что для них двери спортцентров и комплексов будут закрыты.

Также по-прежнему под запретом массовые мероприятия. Это касается не только концертов или других культурных событий, но и спортивных и физкультурных. А значит, никаких детских турниров с присутствием зрителей.

Детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах или даже отдельно стоящие пока останутся закрытыми.

Социальную дистанцию в полтора метра между людьми в общественных местах тоже никто не отменил.

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