Волгоградская прокуратура проверит 150 заправок по всей области

Причиной ЧП стало возгорание на трубопроводе газовоза. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Взрывы на АГЗС в Тракторозаводском раоне прогремел 10 августа. Во время ЧП пострадали 13 человек, в том числе пять пожарных. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения "требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Предварительная причина взрыва - возгорание трубопровода на газовозе. Волгоградская областная прокуратура в свою очередь организует проверки всех АГЗС на территории региона. А это около 150 заправок.

В помощь они позвали специалистов Нижне-Волжского управления Ростехнадзора и госпожнадзора. Профессионалы будут смотреть соблюдение промышленной и пожарную безопасность. Также изучат и документацию на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

Выездные ревизии начнут уже в ближайшие дни. Если нарушения найдут, то владельцев АГЗС ждут серьезные санкции, вплоть до закрытия заправок.