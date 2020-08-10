Он знал о неисправных тормозах: водителя «МАЗа» будут судить за ДТП с волгоградской маршруткой

Больше года в Волгограде длилось разбирательство крупной аварии грузовика и маршрутки, в которой пострадали 15 человек. Сегодня на скамью подсудимых отправили 55-летнего водителя «МАЗа» (жителя Кировской области). Следователи полагают, что на нем лежит вина на этих покалеченных людей.

Напомним, это ДТП случилось 17 мая, когда в районе СХИ грузовик «МАЗ» врезался в маршрутку с пассажирами. Микроавтобус тогда от удара выбросило на тротуар, задавил пешехода и врезался в фонарный столб. Шесть человек (5 пассажиров и пешеход) тогда оказались в реанимации. По заключению судмедэкспертизы причиненные травмы характеризовали, как тяжкий вред здоровью.

Следователи СЧ СУ УМВД России по Волгограду выяснили, что причиной ДТП стали неисправные тормоза у грузовика. При этом они также установили, что водитель «МАЗа» знал о неисправности, но все равно продолжил движение.

- Свою вину водитель грузовика полностью признал. Его обвиняют по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение. Дело передали в суд, - уточняют в ведомстве.