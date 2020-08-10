Из-за взрыва на заправке перекрыли движение на 1-й Продольной

К месту ЧП никого не пускают.

Три взрыва прогремели на АГЗС в районе остановки Хлебозавод №4 10 августа в 12-40. В небо взметнулся столб огня. На место за несколько минут приехали сразу же несколько расчетов МЧС по Волгоградской области, подъехали «скорые», полиция. ГИБДД по Волгограду перекрыла 1-ю Продольную: ради безопасности людей и для того, чтобы ничего не мешало спецслужбам ликвидировать ЧП.

- Движение ограничено в в границах улиц Тарифная и Тракторостроителей. Водителей просят объезжать закрытый участок, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Машины снова пустят, когда людям не будет ничего угрожать и когда спасатели ликвидируют сложный пожар.

К месту взрыва подъехали дополнительные машины МЧС России. Точных сведений о пострадавших и погибших пока нет. По предварительным данным на пожаре пострадали семь человек, в том числе и четверо пожарных.