На Мамаевом кургане трамвай сошел с рельсов

Из-за аварии скоростные трамваи пока ездят в измененных границах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде почти остановились «скоростные» трамваи. Точнее они ездит, но на данный момент по ограниченному пути – курсируют только от станции «Ельшанка» до кольца на «Европе Сити Молл» и «ВГТЗ - Депо №5». А все из-за ЧП, которое произошло на Мамаевом кургане.

- Примерно в 11.10 в районе Мамаева кургана остановился один из вагонов. Из-за технической неисправности скоростные трамваи ходят в измененных границах. Специалисты МУП «Метроэлектротранс» оперативно приступили к восстановительным работам. На время ремонта предприятие выпустило дополнительный троллейбус на маршрут №12, который ездит по Первой Продольной магистрали. В троллейбусах действуют все проездные билеты, которые были куплены в этот момент на скоростной трамвай, - уточнили «КП-Волгоград» информацию в мэрии.

Кстати, под «технической неисправностью», по словам очевидцев, скрывают сход вагона с рельсов.

Отметим, что трамвайные пути на скоростной ветке в Волгограде давно нуждаются в реконструкции. Недавно стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, которым рекомендовал Минфину и Минтрансу РФ найти 300 миллионов рублей для Волгограда на проведение первого этапа работ по реконструкции скоростной трамвайной ветки.