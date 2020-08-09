В пяти районах Волгограда отключат горячую воду в середине августа

Горячую воду отключат максимум на две недели. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Август – уже четвертый месяц, когда жители Волгограда по очереди сидят без горячей воды, кто день - два, а кто и пару недель. Десятки домов уже переживают коммунальные неудобства, их обитатели купаются в тазиках и греют воду в кастрюлях и чайниках. В середине месяца к ним добавятся жители еще пяти районов Волгограда. Самые масштабные и продолжительные отключения горячей воды по графику с 10 и 11 августа 2020 грядут в Центральном районе.

На Тракторном график отключения воды за неделю слегка поменяли, передвинув вперед отключения на Спартановке. А вот жители улиц Героев Тулы (дома 11 - 17), Шипки (дома 25 - 31, 27а) и Колумба (дома 1б, 5, 5а, 5б, 7 и 14) останутся без горяченькой на неделю раньше – с 11 по 24 августа 2020. Позже к «коммунальным страдальцам» присоединятся жители Кировского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов. Здесь также немного сдвинули сроки и добавили в график отключений несколько домов.

Полный график отключения горячей воды в Волгограде на август 2020 (адреса).

Кому без горяченькой на следующей неделе сидеть:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 10 по 13 августа 2020

ул. Краснознаменская, 7;

ул. Ленина, 25.

С 10 по 19 августа 2020

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;

ул. Глазкова, 15, 23, 27;

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;

ул. Землянского, 3, 5, 9;

ул. Бакинская, 2, 2а, 13;

ул. Коммунальная, 18 (общ);

ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а;

ул. Наумова, 14 (общ);

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11;

ул. Пражская, 1;

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;

ул. Чуйкова, 37;

ул. Порт-Саида, 7а;

ул. Комсомольская, 6, 8.

С 11 по 24 августа 2020

ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28;

ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а;

ул. Голубинская, 8;

ул. Новороссийская, 5, 11;

ул. Кубанская, 17;

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 11 по 24 августа 2020

ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31;

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14;

ул. Героев Тулы 11, 13, 15, 17.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 13 по 14 августа 2020

ул. Автомагистральная,1,3,5.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 12 по 13 августа 2020

ул. Чигиринская, 2;

ул. Ардатовская, 2;

ул. Буханцева, 48, 50, 66;

ул. Клубная, 13.

С 14 по 27 августа 2020

ул. Тулака, 1а.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 11 по 24 августа 2020

ул. Кирова, 74, 86а;

ул. Тополёвая, 9.

С 13 по 26 августа 2020

пер. Тепличный, 308, 309.