В Дзержинском районе Волгограда отключат газ

Газа не будет 15 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

После масштабного отключения газа в конце июля, грядущее покажется жителям Дзержинского района Волгограда мелочью. В следующий вторник, 12 августа 2020, без голубого топлива останутся жители шести улиц поселка Ангарский. Из-за плановых ремонтах на сетях газ им отключат с 6 часов утра до 21.00. Все это время включать газовые колонки и плиты нежелательно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», останутся без газа 12 августа 2020 дом №18 на улице Ангарской; дома №14, 16, 23А, 24 и 29 на Больничной; дома №7Г и 9А на улице Ползунова; а также Городнянская, дома №61Б, 63Б, 65Б, 12; Бурейская, дома №3, 5, 23, 8 – 24 (четн.), 40, 60, 78; Голубинская, дома №8 и 306.

В этот же день кому-то придется сидеть без электричества. С понедельника стартуют новые отключения горячей воды, а 11 августа часть жителей Красноармейска останутся и без холодной воды. Причина та же – коммунальщики готовятся к зиме.