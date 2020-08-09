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На юге Волгограда 11 августа отключат воду

Без холодной воды на весь день 11 августа 2020 останутся более 20 тысяч жителей Красноармейского района Волгограда
Инна ШереметьеваИнна ШереметьеваИннаШереметьева
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Не забудьте набрать воды!

Не забудьте набрать воды!

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Предстоящая неделя запомнится волгоградцам массовыми отключениями холодной и горячей воды, газа и электричества. Во вторник, 11 августа 2020, более 20 тысяч жителей Красноармейского района Волгограда останутся без холодной воды. «Концессии водоснабжения» будут подключать в городскому водопроводу новую трубу, которую проложили на улице Остравской от проспекта Героев Сталинграда до бульвара Энгельса. Из-за этого 11 августа 2020 года с 06.30 до 19.40 отключат холодную воду в домах на этих трех улицах Красноармейского.

Как сообщили «КП-Волгоград» в РСО, попадут под отключения питьевой воды дома на нечетной стороне проспекта Героев Сталинграда - № 21-37; четная сторона улицы Остравской - дома №2-20, 20а; а также нечетная сторона бульвара Энгельса - дома №1, 3, 9-25, 23а.

Во вторник жильцам оставшихся без коммунальной услуги домов Волгограда будут подвозить воду. График движения водовозок можно узнать по телефону (8442) 99-67-96. А после новый водовод протяженностью 840 метров обеспечить безаварийное снабжение потребителей. Старые трубы здесь давно проржавели и часто рвались.