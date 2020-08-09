Новыми жертвами ковида стали жители Волгограда и Городище

В Волгограде уже 28 умерших от ковида. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области официально подтвердили еще два летальных исхода пациентов с коронавирусом. Непредсказуемый вирус унес жизни уже 72 жителей региона. Оперативный штаб сообщил подробности о его последних жертвах. Ковид стал основной причиной смерти 66-летней волгоградки и 73-летнего мужчины из Городищенского района. Оба были из группы риска.

Волгоградка заразилась от родных. Сначала пыталась лечиться сама, через три дня все же вызвала скорую. Диагноз был предсказуем - COVID-19 с двусторонней пневмонией. В четвертой больнице женщину сразу положили в реанимацию. Но имевшиеся заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы, и стремительно развивавшееся поражение легких сделали свое дело. Врачи не смогли помочь пациентке.

На третий день сдался врачам и мужчина из Городищенского района. У него также имелся роковой букет заболеваний. Ковидная пневмония наложилась на диабет, заболевания сердца и органов дыхания. Мужчина умер в госпитале ветеранов войн.

В Волгограде это уже 28-я смерть от коронавируса. В Городищенском районе – вторая.