Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 августа: две смерти и больше сотни заболевших

Каждый день тестируют на ковид больше трех тысяч волгоградцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра число заболевших коронавирусом в Волгоградской области преодолеет очередную моральную планку и перевалит за десять тысяч человек. После незначительного и кратковременного снижения наметился резкий прирост заразившихся. На утро 9 августа подтвердили диагноз сразу у 106 волгоградцев. Всего в Волгограде и области 9998 заболевших ковидом жителей. Уже неделю ежедневно растет и число подтвержденных летальных исходов. Коронавирус стал основной причиной смерти 72 человек. За последние сутки эксперты официально подтвердили еще две смерти. Еще несколько десятков летальных случаев ожидают вердикта. Статистика упрямо ползет вверх. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 9 августа 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выписали за субботу из ковидных госпиталей всего 25 человек. Это нормально для выходных. В целом вылечились от коварной инфекции уже 6325 волгоградцев.

Статистика. Яндекс.

В больницах остаются более двух тысяч пациентов, более сотни из них в тяжелом состоянии. Порядка полутора тысяч волгоградцев переносят коронавирус без осложнений и лечатся дома. По домам сидят и более четырех тысяч карантинных. Эти цифры в регионе практически не меняются с начала июня.