10 августа отключат свет в трех районах Волгограда

Отключения электричества продлятся от пары до восьми часов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Массовые отключения электричества стали ежедневной практикой в Волгограде этим летом. С первого июня ежедневно тысячи горожан остаются без света, дарящих прохладу сплитов и помощи бытовых приборов. Энергетики готовят к зиме и ремонтируют электросети и оборудование. После небольшого перерыва на выходные, волгоградцев снова ждут испытания коммунальными неудобствами. В понедельник без света на целый день вновь останутся жители отдельных кварталов в трех районах Волгограда. На этот раз в списке адресов, где отключат электричество 10 августа 2020 года, указаны Центральный, Ворошиловский и Советский район. И если в центре Волгограда обесточат всего семь домов, то в Ворошиловском попадут под отключения более тридцати улиц, преимущественно в частнике.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Центральном районе Волгограда 10 августа 2020 отключат свет с 9 до 17 часов в доме №27 на улице Советской. А жители следующих улиц останутся без электричества в два этапа на два часа - с 4 до 5 утра и с 17 до 18 часов: Порт-Саида, дома №6, 8, 8а; Советская, 23; проспект Ленина, дома №22 и 22а.

Частный сектор поселка Горьковский Советского района обесточат на три часа с 10 до 13.00. Затронут отключения улицы Волгоградская, 100-150; Горького, 1-27/3, 2-10; Захарова, 5-15; Комсомольская, 1, 2-30; Крымская, 1-77, 2-60; Курочкина, 1-15, 33а-43, 2-70; Лесная 6,8; Мичурина, 3-25, 4-34; Первомайская, 1-25, 4-38/3; Садовая 1-21, 4-24; Сорочинская, 32-36б; Хмелева 5-15, 6-16.

И, наконец, в Ворошиловском с 9 утра до 17 часов останутся без света в понедельник многоэтажки на улицах Грушевская, дома №5-11; Каменская, №4-10; Огарева, дом 2; Пугачевская, дома №15, 15а и 15Б; Циолковского, №17 – 21.

В это же время обесточат три десятка улиц частника: Автозаводская, 27-75, 52-78; Белоглинская, 84-116; Бородина, 1-21, 2-22; Веницианова, 25-47; Волынская, 11-17, 14-28; Дивногорская, 4,8,10, 20-40, 40/3-40/8, 140, 140/4; Дрогобычская, 1-15, 2-16; Ейская, 28-44, 52, 17-49; Карелофинская, 15-25; Лобачевского, 1в-1е, 1-11, 2/3, 2-22; Палладина, 2-62, 1а-37; Темрюкская, 1-21, 4-10; Феодосийская, 1/2, 2/2, 2/3, 2/4, 14а-40, 51-61; Чигорина, 1/2, 1/3, 26, 28; Пинская, 4-16, 50; Рогачевская, 1-9; Нефтегорская, 1-45, 4-40, 6/1, 8/1, 57; Славгородская, 2а-26, 1-23; Соликамская, 2а-22; Красногородская, 1-21, 2-22; Морфлотская, 32, 34, 37в-91, 36-60; Гурзуфская, 1, 3, 11-29, 12/1, 12/7, 14-46; Моршанская, 1-29, 2-22; Татищевская, 1-21, 2"Б", 2, 2а, 4а, 6, 6а, 10, 6/1-38, 37А, 39/2, 39/4, 39/5, 41-65; Ужгородская, 1-17, 2-24; Чистяковская, 1-5, 4; переулки Чугуевский, 3-9, 4-8; Гурзуфский, 1-9, 2-8; Татищевский, 1-13.

Кроме того, 11 августа отключат холодную воду в Красноармейском (адреса).